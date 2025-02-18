2025 Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da düzenlenecek
Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 21-23 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak.
Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 21-23 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasında Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 700 karatecinin tatamiye çıkacağı belirtildi.
Şampiyonada karatenin farklı yaş ve engel gruplarını bir araya getirerek sporun birleştirici gücünün gösterileceği vurgulanan açıklamada, sporseverlerin karşılaşmaları federasyonun dijital platformlarından da takip edebileceği kaydedildi.
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