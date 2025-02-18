2025 Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da düzenlenecek

Şampiyonada karatenin farklı yaş ve engel gruplarını bir araya getirerek sporun birleştirici gücünün gösterileceği vurgulanan açıklamada, sporseverlerin karşılaşmaları federasyonun dijital platformlarından da takip edebileceği kaydedildi.

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