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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinde karla mücadele hazırlıkları

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince il genelinde etkili olması beklenen kar öncesi 18 ilçede hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:12
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinde karla mücadele hazırlıkları
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesince il genelinde etkili olması beklenen kar öncesi 18 ilçede hazırlıklar tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları üzerine, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yağışlı havanın neden olabileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi ve aksaklıklara anında müdahale için 18 ilçede alarm durumuna geçtiği belirtildi.

        Karla mücadele ve buzlanmaya karşı il genelinde 120 personel ve 103 iş makinesinin görev yapacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Karla mücadele çalışmalarımız herhangi bir aksaklığa fırsat verilmeden yürütülecek. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekmektedir. Bu süreçte olumsuz durum yaşayanlar Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezimizin Alo 153 hattını arayabilirler. Vatandaşlarımızın yağışlı havalarda mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz."

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