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        Trabzon'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'da bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:13
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        Trabzon'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Trabzon'da bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.

        Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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