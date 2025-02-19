Trabzon'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'da bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.
Trabzon'da bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.
Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
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