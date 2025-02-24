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        Trabzonspor, Banza ile skor üretiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Demokratik Kongolu Simon Banza, gol sayısını 16'ya yükseltirken bu futbolcunun gol attığı maçlarda bordo-mavililer 17 puan elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:28
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        Trabzonspor, Banza ile skor üretiyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Demokratik Kongolu Simon Banza, gol sayısını 16'ya yükseltirken bu futbolcunun gol attığı maçlarda bordo-mavililer 17 puan elde etti.

        Ligin 25. haftası sonunda oynadığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, hanesine 32 puan yazdırdı.

        Trabzonspor, Demokratik Kongolu oyuncunun gol attığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 17 puan hanesine yazdırdı.

        TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

        Trabzonspor, Demokratik Kongolu oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, Adana Demirspor'u 5-0, Gaziantep FK'yı 3-2, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivaspor'u 4-0 yenerken deplasmanda Atakaş Hatayspor ve kendi evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, deplasmanlarda Göztepe, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 4-3, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        - İç sahada 11, dış sahada 5 gol

        Banza, dış sahaya oranla iç sahada daha başarılı grafik ortaya koydu.

        Ligde 16 golü bulunan Demokratik Kongolu oyuncu, iç sahada rakip fileleri 11 kez havalandırırken dış sahada 5 gol kaydetti.

        - Üç "büyük" rakibe de gol attı

        Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer gol attı.

        Demokratik Kongolu futbolcu, ligde 16 gol ile gol krallığı yarışında 18 gollü RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'i takip ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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