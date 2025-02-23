Danylo Sikan: Önemli olan kazanabilmekti

TRABZONSPORLU oyuncu Danylo Sikan, "Trabzonspor ve taraftarlar için belki son dakikadaki gol çok iyi olmadı. Maçı daha iyi bitirebilirdik ama önemli olan kazanabilmekti” dedi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Danylo Sikan, “Öncelikle iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Bizim adımıza hava şartları daha iyi olabilirdi. Önemli olan bizim bugün galip gelebilmemizdi. Trabzonspor ve taraftarlar için belki son dakikadaki gol çok iyi olmadı. Maçı daha iyi bitirebilirdik ama önemli olan kazanabilmekti. Rakibimizden son dakikalarda gelen o iki golü yemeyebilirdik diye düşünüyorum. Çünkü o gol bizi sıkıntıya düşürdü. Çünkü benim düşünceme göre her zaman beraber hücum etmeli, beraber savunma yapmalısınız. Son bölümde belki bu eksik kaldı ama genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

‘AMACIM TAKIMA YARDIMCI OLABİLMEK’

Sahadaki pozisyon değişikliği ile ilgili konuşan Sikan, “Benim adıma yeni bir durum. Oynamıştım belki ama çok fazla oynamadığımı söyleyemem. O pozisyonda çok az maçta oynamıştım. Ama eğer takımıma bu pozisyonda yardımcı olacaksam nerede oynadığımın çok fazla önemi yok. Nerede oynarsam oynayayım amacım takımıma yardımcı olabilmek, takımımın kazanmasını sağlayabilmek. Şenol Güneş ile basit bir iletişimimiz var. Hocamızın istekleri oluyor bende bu isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

‘BİR EKSİKLİK OLABİLİR’

Bir basın mensubunun Beşiktaş maçını örnek göstererek, ‘Çok kırılgan bir Trabzonspor var’ ifadesine yanıt veren Sikan, “Belki konsantrasyon veya disiplinle alakalı olarak bunu nitelendirebilirsiniz. Bu anları, bu dakikaları daha iyi işlemeli, belki bu anlar üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. Sizin de görüşünüz buysa böyle bir eksiklik olabilir. Son anlarda yaşanan bir konsantrasyon veya disiplin eksikliği olarak nitelendirebiliriz” şeklinde konuştu.

‘HER MAÇI KAZANABİLMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Türkiye kupasının önemli hedeflerinden biri olduğunu da aktaran Sikan, “Türkiye kupası önemli hedeflerimizden bir tanesi. Deplasman veya içeride nerede oynadığımızdan bağımsız şekilde her maçı kazanabilmek bizim adımıza çok önemli. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Kupanın da bu takım, şehir ve taraftar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum” dedi.