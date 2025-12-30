Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatında hedefini büyütmek istiyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatının 2026'da yapılacak farklı çalışmalarla artırılması amaçlanıyor.

        Giriş: 30.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:04
        Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatında hedefini büyütmek istiyor
        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatının 2026'da yapılacak farklı çalışmalarla artırılması amaçlanıyor.

        Bölgede yer alan lojistik avantajlar ve işleme tesisleri, su ürünleri ihracatının yükselmesinde rol oynuyor.

        Özellikle su ürünlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi, işlenmiş ürün payının artırılması ve yeni pazarlara açılma stratejileri, yeni yıl planlarının odak noktası olarak öne çıkıyor.

        Bölgenin su ürünleri potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi için üretim planlaması ile soğuk zincir altyapısı ise öncelikli konular arasında yer alıyor.

        Yapılacak bu çalışmalarla yeni yılda sürdürülebilir pazar çeşitliliğinin artırılması, ihracat hacminin de yükseltilmesi hedefleniyor.

        - "Potansiyeli daha etkin şekilde değerlendirmek istiyoruz"

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yapılan su ürünleri ihracatında yeni yıla yönelik hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi.

        Bölgenin su ürünleri potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Gürdoğan, bu yılın ihracat rakamlarının geçen yıl ile aynı düzeyde seyrettiğini ifade etti.

        Gürdoğan, su ürünleri ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Su ürünlerinde ihracat rakamlarımızı artırmak için hedeflerimiz var. Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ve buna bağlı işleme tesisleri ile kümelenme modelinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

        Gürdoğan, Rusya başta olmak üzere Asya pazarına ağırlıklı ihracat yaptıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İhracat potansiyelimizi artırmak için UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projelerimizle Çin, Amerika ve Avrupa pazarına daha çok girmek istiyoruz. Bu kapsamda da ürünlerimizin gidebileceği noktalarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde Amerika'da da yeni pazar arayışımız var. Buna bağlı UR-GE projesi kapsamında da firmalarımız fuarlara katılacaklar."

        Orta Doğu pazarındaki fuarlara da katılım sağladıklarını belirten Gürdoğan, Japonya'nın uyguladığı ada balıkçılığı modeline yönelik de AR-GE çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

