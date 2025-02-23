Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ardından

SÜPER Lig’in 25'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Trabzon için soğuk bir gün. Zeminini hazırlayan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Trabzon'da uzun zamandır görünmeyen bir kar var, hala devam ediyor. Rakip alanı kapatıp çıkmayı düşünerek oynamasını bekliyorduk. Hakem, saha, hava hepsi için hazırlıklı olmak durumundaydık. Oyunun 75’inci dakikasına kadar oyun düşündüğümüze yakındı. Golleri bulduktan sonra daha rahat oynamayı düşündük. Tabii skor 3-0’a dönünce bazı oyuncuları kenara alıp çarşamba günü için süre kısaldığı için onları da oynatmak istedik, diğer oyuncularımızı da sahada görmek istedik. Düşündüğümüz gibi olmadı, skor 3-2'ye geldi. Onun dışında hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama son bölümdeki oyunun özellikle ilk golden sonra üstüne penaltının gelmesi oyuncuları yine telaşa götürdü. Oysa rahat oynadığımız maçı 3-2’ye getirdik. Ama kazanmak için ama istekliydi oyuncu arkadaşlarımız, hücum ve savunmayı birlikte yapmaya çalıştılar. O yüzden hepsini tebrik ediyorum" dedi.

'MAÇ KAZANMA SERİSİ YAPAMADIK'

Çıkış ve maç kazanma serisi yapamadıklarını kaydeden Güneş, "Kırılganlık bu bir özgüven sorunu. Geriden başladık hep. Yani başlangıcından beri bunu yaşıyoruz. Bunu oyuncu sayısını azaltıp az sayıda oyuncuların daha çok sahiplenmesi ile bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncular var. Zaman zaman iyi oynayıp birdenbire düşüş yapabiliyorsun. Bir de şu, deplasmanda maç kazanıp üst üste maç kazanma serisi yapamadık. Dolayısıyla Beşiktaş maçını biz kazansaydık çok daha farklıydık biz şu anda, bir maçta. Bazı çıkış maçlarını hiç yapamadık" diye konuştu.

'EKSİKLERİMİZ VE HATALARIMIZ YİNE VAR'

Sözlerine devam eden Güneş, "Beraberlikte 6 puan, kaybettiğinizde 9 puan. Onlar da 3 maç üst üste alarak hem puan açısından hem moral açısından düzeliyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Sahamızda öyle veya böyle kazandık. Oyun olarak bazen iyi giderken birden bire oyun bozulabilir. Bu oyun içinde de olabiliyor. Bazı mevkiler oturmaya başladı. Evet eksiklerimiz ve hatalarımız yine var. Onlar içerisinde değişkenlik de olabilir. O zaman alternatifler hazır olması lazım. O yüzden kenarda olan arkadaşlarımızın veyahut oynayıp kenara gelenlerin tekrar gelmesi gerekiyorsa daha iyi olması gerekiyor. Yoksa bekleyecek halimiz yok" ifadelerini kullandı.

'HAKLIYSAN HAKLI DURMALISIN' Hakemlerle ilgili soru üzerine konuşan tecrübeli teknik adam, "Hakemle ilgili konuşacak bir şey yok. Bir maça daha gelmişti. Onunla ilgili veya diğerleri ilgili geçen hafta konuştum. 3-5 yıla daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bugün de bir maç seyrettim, yine canı yandı birilerinin. Birine penaltı veriyorsun birine işine geldi mi vermiyorsun. Ayağına çarptı diyorsun, ötekine arkasından haberi yok eli kol açık değil penaltı veriyorsun bize vermiyorsun ona veriyorsun. Böyle ayrıntıya girmeye gerek yok. Düzen bu. Hakeme de rakibe de sahaya da her şeye uyum sağlamak durumundayız. Konuşarak bir şeyi çözemeyiz. Şu anda biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Hakem taç verdi önümde, yanlış verdi. Verdi, ne yapalım artık yani. Kızıyoruz, anlık kızıyoruz ama kızmak çözmüyor meseleyi. O adam görmüyor mu o hatayı. Ne diyorlar, ‘Kasıtlı yapmış gibi, bana karşı yaptı’ diyorlar. Sana karşı yapmışsa gereğini yaparsın. Bordo-mavi kanın olmaz abi kan kırmızı olur. Bordo-mavi Trabzonspor’un forma rengi. Eğer bu kumpas yapılıyorsa orada gereğini yaparsın. Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor veya Sivas’a haksızlık yapmaksa o yanlış bir yol. O çok büyük yanlış. Yani haklıysan haklı durmalısın, haksızsan çözüm yapmalısın" dedi. 'TUZ KOKMUŞTUR' Şenol Güneş yabancı hakemle ilgili ise "Türkiye’nin gündemi yabancı hakem, magazin işi. Yabancı geldi, gelse ne olur gelmese ne olur. Yine aynı tartışma devam edecek. VAR sistemi geldiği zaman da söyledim. Tartışma devam ediyorsa niyet sorgulanmaya başlar. Niyet sorgulanırsa tuzun kokması gibidir. Tuz kokmuştur. Bundan sonra hangi sonuçlar alınırsa alınsın kimse memnun olmayacaktır. Birileri olacaktır ama çoğu olmayacaktır. Yukarı bakıyorsun aşağıya da bakın, göreceksiniz kimlerin nasıl canlarının yandığını" şeklinde konuştu. 'TONY KONUSUNDA DA BAZEN HATA YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ' Sakatlıklarla ilgili son durumu aktaran Güneş, "Kupa maçına gitmeden de yapmıştık, Savic, Edin Visca, Tony’i getirmemiştik. Hatta Tony konusunda da bazen hata yaptığımızı düşünüyoruz. Onu biraz uzun oynatıyoruz. Erken alayım diye almıyorum bir bakıyorum ki ondan sonra sakatlanıyor 2-3 hafta yok. Fenerbahçe maçında oldu. Geçen maçta. Bazen de öyle oluyor, o da bizi yanıltıyor. Savic’in üst üste oynamasını doğru bulmadım. Bir de sarı kartı vardı. Defansta önemli bizim için tecrübesi ile. Onun için orada değişiklik yaptık. Banza’nın da sarı kartı vardı ama oynatabilirdim daha ama diğerleri de oynasın dedik. 3-0’lık bir skor. Ondan sonra koyduğum oyuncu da onlara yakın oynayacak bir başkası da olsa" diyerek sözlerini tamamladı.