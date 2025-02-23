Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor'da hücum oyuncusu Danylo Sikan, "Bizim adımıza önemli olan bugün galip gelmekti." dedi.

Karşılaşmanın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sikan, son bölümde yedikleri gollerle maçı sıkıntıya soktuklarını belirterek, "Bizim adımıza önemli olan bugün galip gelmekti. Daha iyi bitirebilirdik maçı ama önemli olan kazanmaktı. Son dakikalarda gelen o 2 golü yememeliydik diye düşünüyorum. Çünkü bu bizi biraz sıkıntıya düşürdü." diye konuştu.

Birlikte hücum ve savunma yapmaları gerektiklerini belirten Sikan, "Belki son bölümde bu eksik kaldı ama genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Alışık olmadığı sol kanatta görev yapmasına ilişkin soru üzerine Ukraynalı oyuncu, çok fazla oynamadığı bir mevki olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çok az maçta oynamıştım bu pozisyonda. Takımıma eğer bu pozisyonda yardımcı olacaksam nerede oynadığımın çok fazla bir önemi yok. Nerede oynarsam oynayayım tek amacım takıma yardımcı olabilmek ve takımımın kazanmasını sağlayabilmek."

Öne geçtikleri maçlarda rakiplerinin gol bulduğuna yönelik soru üzerine Sikan, "Bunu disiplinle alakalı olarak nitelendirebilirsiniz. Bu dakikaları, bu anları daha iyi işlemeli ve belki de daha fazla düşünmeliyiz. Böyle bir eksiklik olabilir, eğer sizin de görüşünüz bu yöndeyse." değerlendirmesinde bulundu.

Danylo Sikan, Çaykur Rizespor ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Türkiye Kupası da önemli hedeflerimizden. Deplasman ya da içeride, nerede oynadığımızdan bağımsız şekilde her maçı kazanabilmek bizim adımıza çok önemli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kupanın da bu takım ve şehir için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."