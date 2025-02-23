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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:49
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        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 4 tır, 2 otomobil ve hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Yomra istikameti Ayasofya viyadük üzerinde buzlanma nedeniyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tırdaki çeşitli malzemeler yola savruldu.

        Karadeniz Sahil Yolu Ayasofya viyadük üzeri tamamen trafiğe kapanırken, Akçaabat istikametinden gelen ulaşım iç yoldan sağlanıyor.

        Öte yandan araçların bulunduğu yerden kurtarılması ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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