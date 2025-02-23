Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Öte yandan araçların bulunduğu yerden kurtarılması ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 4 tır, 2 otomobil ve hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Yomra istikameti Ayasofya viyadük üzerinde buzlanma nedeniyle çarpıştı.

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