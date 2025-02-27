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        Tonya'da öğretmenler fen laboratuvarının bakımını yaptı

        Trabzon'un Tonya ilçesindeki 17 Şubat İlköğretim Okulu öğretmenleri, fen laboratuvarında sıra, masa, dolap, kapı ve pencerelerinin bakımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:16
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        Tonya'da öğretmenler fen laboratuvarının bakımını yaptı
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        Trabzon'un Tonya ilçesindeki 17 Şubat İlköğretim Okulu öğretmenleri, fen laboratuvarında sıra, masa, dolap, kapı ve pencerelerinin bakımını yaptı.

        Kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilen ilçede çalıştıkları okulda bir araya gelen öğretmenler, fen laboratuvarında tadilat yaptı.

        Sıra, masa, kapı, pencere ve dolapları onaran öğretmenler laboratuvarı boyadı.

        Okul Müdürü Fatma Nur Doğan, yaptığı açıklamada, bir süredir tadilat yapmayı planladıklarını belirterek, "Verilen arayı öğretmen arkadaşlarımızla fırsata çevirmek istedik. Okulumuzda diğer tadilatlarımızdan arta kalan boya ve fırçalarla duvarları, dolapları, kalorifer peteklerini el birliğiyle boyadık. Çocuklarımıza matematik konusunu da sevdirmek amacıyla koridora etiketler yapıştırdık, eğlenirken de öğrenmelerini amaçladık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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