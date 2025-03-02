Trabzonspor kafilesi Konya'ya gitti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya hareket etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya hareket etti.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Konya'ya hareket etti.
Sakatlıkları süren Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan kafilede yer almadı.
Bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Visca, Simon Banza ve Danylo Sikan kadroda bulunuyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.