Trabzonspor kafilesi Konya'ya gitti

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Konya'ya hareket etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya hareket etti.

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