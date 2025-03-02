Kalkınma Gençlik Merkezi'ndeki eğitim faaliyetleri devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Gençlik Merkezi’nde eğitim faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzman kişiler tarafından İngilizce, Almanca, Matematik, AutoCAD, 3Ds Max, tekvando, keman, gitar ve resim gibi branşlarda kurslar düzenlendiği, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildiği ifade edildi.

Açıklamada, düzenlenen kurslar ile gençlerin ve çocukların yanlarında olunduğuna işaret edilerek, "Amacımız yeteneklerini keşfetmelerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, akademik ve sanatsal gelişimlerine de katkı sağlamak. Bu doğrultuda uzman eğitimciler eşliğinde çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verildi.