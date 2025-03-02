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        Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 09:48 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:48
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        Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.

        Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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