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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:01
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
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        Salon:HayriGür﻿

        Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Göksun Öz, Fatih Güler

        Trabzonspor: Gordon 20, Cem Ulusoy 9, Okben Ulubay 24, Ege Arar 6, Can Uğur Öğüt 5, Creek 31, Doğan Şenli 11, Alican Güney 1, Ogün Sevinç

        Esenler Erokspor: Alihan Deniz Genç 2, Berkay Sinirlioğlu 3, Hüseyin Akın Kandemir 2, Simmons 15, Crawford 45, Metehan Akyel 3, Mustafa Baki Görür 14, Tayfun Erülkü 2, Yiğit Baran Sarıkaya 10, Berkay Bayar

        1. Periyot: 22-21

        Devre: 51-45

        3. Periyot: 73-76

        TRABZON

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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