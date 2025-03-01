Trabzon'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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