Trabzon'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Trabzon'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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