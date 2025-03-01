Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Trabzon'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Trabzon'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı aranıyor... Kaygılandıran bekleyiş!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı aranıyor... Kaygılandıran bekleyiş!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Trabzon'da 49 yıl önce açılan kadastro davası sonuçlandı
        Trabzon'da 49 yıl önce açılan kadastro davası sonuçlandı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
        Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
        Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıl daha araç kiralama sponsorluğu anlaşması imz...
        Trabzonspor, Rent Go ile 3 yıl daha araç kiralama sponsorluğu anlaşması imz...
        Karadeniz'de ramazanın ilk teravih namazı kılındı
        Karadeniz'de ramazanın ilk teravih namazı kılındı