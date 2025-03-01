Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
Trabzon'da dikenli tellere takılması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.
Trabzon'da dikenli tellere takılması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.
Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dikenli tellere takılarak yaralanan karacayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce bulunduğu yerden alınan karaca, Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniği'ne getirildi.
Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın'ın tedavi ettiği karaca, tekrar DKMP ekiplerine teslim edildi.
Karacanın sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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