Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dikenli tellere takılarak yaralanan karacayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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