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        Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı

        Trabzon'da dikenli tellere takılması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:46
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        Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
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        Trabzon'da dikenli tellere takılması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.

        Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dikenli tellere takılarak yaralanan karacayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden alınan karaca, Ortahisar Belediyesi Küçük Dostlar Kliniği'ne getirildi.

        Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın'ın tedavi ettiği karaca, tekrar DKMP ekiplerine teslim edildi.

        Karacanın sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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