Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı

Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Ortahisar, Araklı, Beşikdüzü ve Sürmene emniyet müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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