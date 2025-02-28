Karadeniz'de ramazanın ilk teravih namazı kılındı
Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'deki camilerde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.
Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'deki camilerde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.
Trabzon'da vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.
Ortahisar ilçesi Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.
Vatandaşlar, ramazanla ilgili verilen vaaz ve edilen duanın ardından ilk teravih namazını kıldı.
- Ordu
Ordu'da Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih için saf tuttu.
Kadınlar, namazlarını caminin kendilerine ayrılan bölümünde kıldı.
- Bayburt
Bayburt'taki camilerde de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.
Kentin simge camilerinden Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih için saf tuttu.
- Giresun
Giresun'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için kentin simge camilerini tercih etti.
İl merkezindeki tarihi Hacimiktat, ilçelerden Bulancak'taki yığma taşla inşa edilen Sarayburnu ve Şebinkarahisar'daki tarihi Fatih camilerinde, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Vatandaşlar, ezanın okunmasıyla yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.
- Gümüşhane
Gümüşhane'de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere gitti.
Kentin simge camilerinden Kemaliye Camisi'ne gelen vatandaşlar, imam tarafından ramazanla ilgili verilen vaazı dinledi.
Vaazın ardından vatandaşlar, teravih namazı kılıp, dua etti.
- Artvin
Artvin'de ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.
Merkez ve Halitpaşa camilerine gelen vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.
Kadınlar ise namazı, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.
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