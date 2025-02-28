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        Karadeniz'de ramazanın ilk teravih namazı kılındı

        Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'deki camilerde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:51 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:51
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        Karadeniz'de ramazanın ilk teravih namazı kılındı
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        Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'deki camilerde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Trabzon'da vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

        Ortahisar ilçesi Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Vatandaşlar, ramazanla ilgili verilen vaaz ve edilen duanın ardından ilk teravih namazını kıldı.

        - Ordu

        Ordu'da Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih için saf tuttu.

        Kadınlar, namazlarını caminin kendilerine ayrılan bölümünde kıldı.

        - Bayburt

        Bayburt'taki camilerde de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

        Kentin simge camilerinden Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih için saf tuttu.

        - Giresun

        Giresun'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için kentin simge camilerini tercih etti.

        İl merkezindeki tarihi Hacimiktat, ilçelerden Bulancak'taki yığma taşla inşa edilen Sarayburnu ve Şebinkarahisar'daki tarihi Fatih camilerinde, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Vatandaşlar, ezanın okunmasıyla yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere gitti.

        Kentin simge camilerinden Kemaliye Camisi'ne gelen vatandaşlar, imam tarafından ramazanla ilgili verilen vaazı dinledi.

        Vaazın ardından vatandaşlar, teravih namazı kılıp, dua etti.

        - Artvin

        Artvin'de ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

        Merkez ve Halitpaşa camilerine gelen vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

        Kadınlar ise namazı, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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