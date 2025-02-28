Karadeniz'de ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Kadınlar ise namazı, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.

Merkez ve Halitpaşa camilerine gelen vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Artvin'de ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

Kentin simge camilerinden Kemaliye Camisi'ne gelen vatandaşlar, imam tarafından ramazanla ilgili verilen vaazı dinledi.

Vatandaşlar, ezanın okunmasıyla yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

Giresun'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için kentin simge camilerini tercih etti.

Vatandaşlar, ramazanla ilgili verilen vaaz ve edilen duanın ardından ilk teravih namazını kıldı.

Trabzon'da vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

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