4. PATATES TOSTU

Malzemeler:

- 2 adet orta boy patates

- 4 dilim ekmek (tercihen tost ekmeği)

- 2 yemek kaşığı tereyağı (veya sıvı yağ)

- 1/2 çay bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

- 4 dilim kaşar peyniri (veya sevdiğiniz başka peynir)

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı (ekmekleri kızartmak için)

Yapılışı:

- Patatesleri soyun ve rendeyle rendeleyin.

- Rendelediğiniz patatesleri bir kaba alın, üzerine tuz, karabiber ve süt ekleyin. Karıştırın.

- Bir tavada tereyağını eritin ve rendelenmiş patatesleri ekleyin.

- Patatesleri orta ateşte 8-10 dakika kadar pişirin. Arada karıştırarak patateslerin iyice yumuşamasını sağlayın. Piştikten sonra ocaktan alın.

- Tost ekmeğinin her iki yüzüne zeytinyağını sürün. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz.

- Ekmeği tavada, ısıtılmış yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.

- Kızarmış ekmeklerin üzerine, hazırladığınız patatesli karışımdan koyun. Patateslerin üstüne bir dilim kaşar peyniri yerleştirin.

- Ardından diğer ekmek dilimini üzerine kapatın.

- Bu kez, hazırladığınız patatesli ekmekleri her iki tarafı da kızarana kadar tavada ya da tost makinesinde pişirin.

- Patates tostu sıcak olarak, yanında ketçap, mayonez veya dilediğiniz soslarla servis edebilirsiniz.