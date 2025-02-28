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        Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Velioğlu, görevden alındı

        MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, partisi tarafından görevden alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:15
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        Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Velioğlu, görevden alındı
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        MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, partisi tarafından görevden alındı.

        Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu'nun, sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşım tepki çekti. Paylaşım sonrası dün emniyete davet edilen Velioğlu’nun ifadesine başvuruldu.

        Velioğlu ayrıca partisi tarafından görevden alındı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmış olmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevinden el çektirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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