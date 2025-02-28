Trabzonspor U19-Atalanta maçının saati değişti
Trabzonspor'un, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalan'ta ile karşılaşacağı maçın saati değiştirildi.
Trabzonspor'un, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalan'ta ile karşılaşacağı maçın saati değiştirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Papara Park'ta 5 Mart'ta Trabzonspor U19 takımı ile Atalanta arasında 18.00'de yapılması planlanan karşılaşmanın saatinin değiştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "U19 Takımımızın, UEFA Gençlik Ligi Son 16 turunda 5 Mart Çarşamba günü Papara Park'ta Atalanta ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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