Trabzonspor U19-Atalanta maçının saati değişti

Açıklamada, "U19 Takımımızın, UEFA Gençlik Ligi Son 16 turunda 5 Mart Çarşamba günü Papara Park'ta Atalanta ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Papara Park'ta 5 Mart'ta Trabzonspor U19 takımı ile Atalanta arasında 18.00'de yapılması planlanan karşılaşmanın saatinin değiştirildiği belirtildi.

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