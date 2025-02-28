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        Trabzonspor U19-Atalanta maçının saati değişti

        Trabzonspor'un, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalan'ta ile karşılaşacağı maçın saati değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:14
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        Trabzonspor U19-Atalanta maçının saati değişti
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        Trabzonspor'un, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalan'ta ile karşılaşacağı maçın saati değiştirildi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Papara Park'ta 5 Mart'ta Trabzonspor U19 takımı ile Atalanta arasında 18.00'de yapılması planlanan karşılaşmanın saatinin değiştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "U19 Takımımızın, UEFA Gençlik Ligi Son 16 turunda 5 Mart Çarşamba günü Papara Park'ta Atalanta ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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