Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de AK Parti İl başkanlıklarınca "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 28. yılında darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mumcu, 28 Şubat'ın başına ne sıfat getirilirse getirilsin amasız, fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu belirterek, "Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir." dedi.

Sözde irtica bahanesiyle ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatıldığını ifade eden Mumcu, "Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır." diye konuştu.

Sezgin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkardığını kaydetti.

- Gümüşhane

Gümüşhane'deki basın açıklamasını ise AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sena Duygu Kurt yaptı.

Kurt, parti binasındaki açıklamada, darbeci zihniyetin gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını belirterek, "Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar, en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar." dedi.

AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğini söyleyen Kurt, şunları kaydetti:

"Medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir."

- Artvin Artvin'de AK Parti İl Başkanlığı'nda organize edilen toplantıya, İl Başkanı Ali Semih Aydemir, Kadın Kolları Başkanı Dilek Alkan ve partililer katıldı. İl Başkan Yardımcısı Cennet Pehlivan, 28 Şubat darbesinde gençlerin hayatlarının karartıldığını, insanların geleceklerinin ellerinden alındığını söyledi. Son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamalarının, kendilerine 28 Şubat dönemine özlem duyanlar olduğunu hatırlattığını dile getiren Pehlivan, "Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı, hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir." diye konuştu. - Ordu Ordu'da AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yaşar Şahin, parti binasında yaptığı açıklamada, "Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın, bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor." dedi. Şahin, hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, milletin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacaklarını kaydetti. ​​​​​- Bayburt Bayburt'taki basın açıklaması ise AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tekin tarafından yapıldı. Tekin, parti binasındaki açıklamada, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalınmadığını, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarının teker teker bozguna uğratıldığını söyledi. Tekin, AK Parti olarak milletin oyu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkeye hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - Giresun