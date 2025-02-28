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        Trabzon'da buz pistine dönen yolda sürücülerin zor anları kamerada

        TRABZON'un Ortahisar ilçesinde kar yağışının ardından kara yolunda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:35
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        Trabzon'da buz pistine dönen yolda sürücülerin zor anları kamerada
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        TRABZON’un Ortahisar ilçesinde kar yağışının ardından kara yolunda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kentte etkili olan kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle Çukurçayır Mahallesi'nde ulaşım aksadı. Sabah saatlerinde yokuş aşağı inmek isteyen birçok sürücü buz tutan yolda, araçlarını güçlükle kontrol etti. Sürücülerin araçlarını durdurmak için verdiği uğraş ve kaldırımda yürüyenlerin yaşadığı zor anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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