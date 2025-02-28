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        Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:35
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        Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Trabzon'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesinin Trabzon-Of seferini yapan halk otobüsüne dün sabah saatlerinde binen Mehmet Keleş, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Yolcuların durumu fark ederek bilgi verdiği otobüs şoförü Orhan Sağlam, güzergah dışına çıkarak Sürmene Devlet Hastanesine hareket etti.

        Hastane personelince otobüsten alınarak sedyeye yatırılan Keleş, ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan, yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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