'Kedi Köyü'nün sınırları genişledi, misafirleri arttı

TRABZON’da emekli öğretmen Necmi Aksu (50), yazdığı kitapların satışından elde ettiği gelirle kiraladığı arsada, kediler için oluşturduğu 'Kedi Köyü' adlı yaşam alanının sınırlarını genişletti. 2 yıl önce 200 kediyle başlattığı projesini büyüterek, yüksek kesimler ile sokaklarda pek çok yere besleme noktası oluşturan Aksu, kedi sayısını 1200’e çıkardı. Gelecek nesillere hayvan sevgisini aşılamak için kitaplar kaleme alan Aksu, kiralayacağı 4 dönümlük farklı arazide oluşturacağı yeni kedi yaşam alanlarında alttan ısıtmalı kulübeler kurmayı hedefliyor.

Ortahisar ilçesinde emekli beden eğitimi öğretmeni hayvansever Necmi Aksu, 2 yıl önce ‘Yasemin' adlı kitabının satış geliri ile kiraladığı 700 metrekarelik alanda 200 kediyle ‘Kedi Köyü’ projesini başlattı. Zamanla yazdığı kitap sayısını çoğaltarak kitaplarının satışından elde ettiği gelirle projesini büyüten Aksu, kurduğu 'Kedi Köyü'nde', kentte 15 farklı besleme noktası, çeşitli alanlardan, bölgelerden topladığı engelli ve çeşitli hastalığı olan yaklaşık 1200 kedinin bakımıyla ilgileniyor. Hayvanların beslenmesi ve tedavisi için yoğun çaba harcadığını kaydeden Aksu, 4 dönümlük bir arazi kiralayarak alttan ısıtmalı kulübeler kurma hedefi için mücadele ederken, kediler için daha büyük bir yaşam alanı oluşturmak adına projeye katkı sağlamak isteyenlerden de destek bekliyor.

‘BURASI YÜZLERCE KEDİNİN DOYDUĞU BİR YER’

“‘Kedi Köyü’ kurmak benim hayalimdi” diyen Necmi Aksu, “Burası çok büyük bir yer değil. Burada ormanlık bir alan ve siteler var. Burası yüzlerce kedinin doyduğu bir yer. Yaş ve kuru mamaları var. Kışları haşlanmış tavukları rendeleyerek çorba yapıyoruz. Trabzon’da 15 besleme noktasında ve burada bulunanlar ile yaklaşık 1200 cana her gün bakıyoruz. Trafik kazası geçirmiş, kör, hasta ve bacakları kesilmiş olan kedilerin tedavisiyle de ilgileniyoruz. Onları iyileştirip sokağa geri bırakıyoruz. Sokağa geri dönemeyecek olan kedileri de kendimiz bakıyoruz. Hayatta kalmalarına gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİTAP SAYIMI ÇOĞALTTIM’

Necmi Aksu, projesini devam ettirmek için yazdığı kitapların satışından gelir sağladığını söyleyerek, “İlk başta biraz zorlandık. Krediler çektik. Sonra kitap çıkarttım. Kitaplarımı satıyorum. Başta fuarlara çadırımla gidip, kalıyordum. Kitap imzalayınca, kazandığım para ile direkt mama alıyordum. Sonra kitap sayımı çoğalttım. Çocuk kitapları, romanlar ve şiirlerimin gelirleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ki, yetmiyor. Destek gerekiyor. Bu desteğin illa maddi olmasına gerek yok” diye konuştu.