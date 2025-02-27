Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzon'da konferansta konuştu:

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye böyle bir dünyada, böyle bir coğrafyada sadece fiziki anlamda bir güvenli ada, bir güvenli liman değil, aynı zamanda kültürel anlamda da çok önemli bir ada." dedi.

Şentop, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde düzenlenen "Hayat, Siyaset ve Hukuk" konulu konferansta, hukukun tarih boyunca her toplumda çok önemli olduğunu söyledi.

Filistin ve Gazze'de yaşananlar ile Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmelere değinen Şentop, "İyice ipin ucu kaçtı yani realiteyi, artık mantığı falan yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Peki nerede o insan haklarıyla ilgili bildiriler, gruplar, uluslararası, ulusal üstü insan hakları sözleşmeleri?" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, insan hakları meselesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nihayetinde artık şu tablo bunu ortaya çıkarttı. 20. yüzyılda Avrupa'nın hukukla, insan haklarıyla ilgili üretmiş olduğu birçok şeyin sahte olduğu, bunların sadece kendi siyasi çıkarlarını elde edebilmek için kullandıkları enstrümanlardan ibaret olduğunu görmüş olduk. Bu bir taraftan çok üzücü, dünyanın her tarafında yaşayan insanlar için üzücü ama bir taraftan da bunun çökmesi lazımdı ki yerine yeni, bütün insanlığa hitap eden bir değerler sisteminin öne çıkma imkanı ortaya çıksın."

"Dünya öyle bir döneme doğru gidiyor ki herhalde daha dibe doğru yaklaşıyoruz" diyen Şentop, "Türkiye böyle bir dünyada, böyle bir coğrafyada sadece fiziki anlamda bir güvenli ada, bir güvenli liman değil, aynı zamanda kültürel anlamda da çok önemli bir ada. Bu bakımdan yeni bir dünyada bizim, insanların mutluluğunu, saadetini esas alan, bunları sağlayabilecek ve bununla beraber barışı tesis edebilecek kodlara sahip olduğumuzu çok rahatlıkla ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'nin ne kadar büyük bir potansiyeli içinde barındırdığını fark edebiliriz"

Şentop, Avrupa'nın 50-60 yıldır büyük siyasetçi yetiştiremediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: