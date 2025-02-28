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        Trabzonspor, Esenler Erekspor maçında taraftarlarını bekliyor

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, Esenler Erokspor maçının ligin zirvesini belirleyeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:08
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        Trabzonspor, Esenler Erekspor maçında taraftarlarını bekliyor
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, Esenler Erokspor maçının ligin zirvesini belirleyeceğini belirtti.

        Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Beşok, yarın Hayri Gür Spor Salonu'nda Esenler Erokspor ile karşılaşacaklarını, bu nedenle taraftarlardan destek istediğini ifade etti.

        Beşok, Esenler Erokspor karşısında ligin zirvesini belirleyecek çok önemli bir maça çıkacaklarına değinerek, "Hafta boyunca rakibimizi detaylı bir şekilde analiz ettik ve oyuncularımız bu mücadeleye en iyi şekilde hazırlandı." ifadesini kullandı.

        Sahada daha yetenekli bir takım olduğuna inandıklarını belirten Beşok, "Ancak en büyük gücümüz, her zaman yanımızda olan muhteşem Trabzonspor taraftarıdır. Bu yüzden tüm taraftarlarımızı yarın Hayri Gür Spor Salonu'nu doldurmaya ve bizimle birlikte bu zaferin coşkusunu yaşamaya davet ediyorum. Yolumuz açık, hedefimiz şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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