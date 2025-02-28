Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda program düzenlendi.
Demirel ve Sarıalioğlu'nun konuşma yaptığı programda, Of Müftüsü Ahmet Çelebi dua etti.
Programda, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı sahne aldı, ortaokul öğrencileri oratoryo gösterisi yaptı.
Horon ekiplerinin gösterilerini sunduğu progdamda, şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
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