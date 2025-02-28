Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

Demirel ve Sarıalioğlu'nun konuşma yaptığı programda, Of Müftüsü Ahmet Çelebi dua etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda program düzenlendi.

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