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        Trabzon'da 49 yıl önce açılan kadastro davası sonuçlandı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde 49 yıl önce açılan kadastro davası karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:20
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        Trabzon'da 49 yıl önce açılan kadastro davası sonuçlandı
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde 49 yıl önce açılan kadastro davası karara bağlandı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığının geçen yıl sonunda başlattığı ve yıllarca süren kadastro ihtilaflarını çözüme kavuşturmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, Araklı ilçesinde 8 Ocak 1976'da açılan ve yıllardır devam eden kadastro davası 13 Şubat 2025'te karara bağlandı.

        Araklı Tapulama Mahkemesine açılan dava, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2013 tarihli kararıyla Trabzon Kadastro Mahkemesine devredildi.

        Yaklaşık yarım asırdır devam eden ve 442 tarafın yer aldığı 9 parsele ilişkin mülkiyet ihtilaflarını içeren dosyada karar verildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu karar, mahkemelerin etkinliğini artırarak hem vatandaşlara güven veren bir hukuk sistemi oluşturulmasını sağlayacak hem de yargının iş yükünü hafifletecektir. Artık yargı teşkilatında uzayan ve çözümsüzlükle anılan kadastro davalarının geçmişte kalması ve mahkemelerin daha hızlı karar alması için güçlü bir irade ortaya konmuştur. Bölge halkı için önemli bir sorun haline gelen bu davanın çözülmesi, uzun süredir tapu ve mülkiyet hakkı belirsizliği yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağladı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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