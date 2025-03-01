Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında zanlıların adreslerine yapılan operasyonda 128,72 gram sentetik uyuşturucu, 66 sentetik ecza, 15,5 gram esrar, el yapımı ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, ruhsatsız toplu tabanca, yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik düzenek, uyuşturucu madde öğütücüsü ve 7 kartuş ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen D.Ö., A.C.B., S.A., İ.Y., M.A. ve H.T. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.G. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden D.A., H.Ç.. ve B.G, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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