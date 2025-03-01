Trabzonspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Trabzonspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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