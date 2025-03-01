Basketbolda Trabzonspor-Esenler Erokspor maçının ardından

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 107-96 yenen Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, "Bundan sonraki hiçbir maçı kaybetmeyi düşünmüyoruz." dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşok, stresli bir maç oynadıklarını söyledi.

Beşok, maçın belli bölümlerinde geriye düştüklerini belirterek, "Maçın stresi vardı, ne kadar oyuncular da biz de yansıtmamaya çalışsak da bu stres, maçın içerisinde zaman zaman düşmemize neden oldu ama bu muhteşem taraftara galibiyeti hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Kalan 7 maçı kazandığımızda şampiyon oluyoruz. Bundan sonraki hiçbir maçı kaybetmeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.

Sezonda 27 maç oynadıklarını anımsatan Beşok, şu değerlendirmede bulundu:

"27 maç oynamış bir takım, bir de sezona geç başlamanın verdiği dezavantajla 5 mağlubiyet aldık. Buna rağmen lideriz. Takımı buraya getiren oyuncular son 7 maçta da hata yapmazlar diye düşünüyorum. İnşallah o hatayı yapmayıp Süper Lig'e çıkacağız."

Beşok, taraftarların takımı ateşlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten agresifliği bir limitte tuttular, çok büyük agresiflik yaşatmadan, hakemlerden hiçbir anons cezası almadık. Bunu hep 'Biz kazandıkça bu taraftar burayı dolduracak' diye söylüyorduk. Kazanmaya devam edeceğiz, inşallah önümüzdeki sene Süper Lig'de burayı full görmek istiyoruz. 'Şampiyonuz' diyemeyiz, 7 maç var. Biz maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz ama her maç zor, bunun bizi şımartmaması lazım."