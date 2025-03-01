Mauro Icardi ile L - Gante düelloya tutuştu

Galatasaraylı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.

Wanda Nara'nın yaz aylarında Mauro Icardi'yi terk etmesiyle başlayan süreçte yaşananların, polemiklerin, atışmaların ardı arkası kesilmiyor.

Mauro Icardi - Wanda Nara Mauro Icardi'nin boşanmamakta direnmesine, tekrar bir araya gelme çabalarına rağmen Wanda Nara "Nuh" dedi, "Peygamber" demedi. "İnadım da inat" dedi...

Wanda Nara Demenin ötesine geçip şarkıcı L-Gante ile ilişki yaşamaya başladı. Başlamakla yetinmeyip öpüşme fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayarak "Mauro, seninle artık olmaz" naraları attı. Mauro Icardi buna rağmen, evliliğini kurtarmaya çabaladı, didindi, uğraştı. Üstelik Türkiye'de ve ülkesi Arjantin'deki hayranlarının; "Hey, Mauro! Sen ne yapıyorsun? Eşin seni herkesin gözü önünde aldatıyor, sen hâlâ 'Wanda da Wanda' diyorsun" demesine rağmen...

L - Gante - Wanda Nara REKLAM Mauro Icardi, en sonunda parmağındaki alyansı atıp, sonra kolundaki dövmeyi kazıtıp Wanda Nara'yı kalbinden çıkardı. Bununla yetinmeyip şarkıcı - oyuncu ve model China Suarez ile ilişki yaşamaya başladı. Nara'nın demesine göre; evlilikleri sürecinde de bir birliktelik yaşamışlardı.

China Suarez - Mauro Icardi Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesindeki son durum; "Bu işin sonu nereye varacak?" dedirten türden. Zira; Icardi ile L - Gante, söz düellosuna tutuşup belden aşağı vurmaya başladı. İlk lafı, L - Gante salladı, Mauro Icardi karşıladı. Şöyle; "PSİKOLOĞA GİT PAPAĞAN PARÇASI" L-Gante: Papağan parçası beni yordun. Kızlarının annesine saygı göster ve onunla savaşma. Yoksa sen kızlarının annelerinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git. Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu.

L - Gante "WANDA BANA DÖNÜYOR"