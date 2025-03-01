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        Haberler Gündem Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma açtı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma açtı

        Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdiği, kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Bekir Cem Köksal'ın ise mesaja karşı çıktığı sosyal medyaya yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyaya yansıyan bu yazışmaların ardından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:09
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        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan Zorlu Holding Ceo’su Cem Köksal isimli şahıs hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK md. 115)” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

        NE OLMUŞTU?

        Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına Ramazan ayı dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

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        Güler mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahşedilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise Güler'in mesajına, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" yanıtını verdi.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

        Sosyal medyaya yansıyan şirket içi yazışmalar sosyal medyaya yansıyınca tartışma başlamıştı.

        Ergün Güler
        Ergün Güler
        Cem Köksal
        Cem Köksal
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