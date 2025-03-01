Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, bordo-mavili futbolcular ısınmanın ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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