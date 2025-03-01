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        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:30
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        Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, bordo-mavili futbolcular ısınmanın ardından pas, topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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