Trabzonspor ile Konyaspor 48. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.

- Konya'da en çok beraberlik

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalar en fazla beraberlikle sonuçlandı.

Konya'da oynanan 23 karşılaşmanın 10'un da taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken Trabzonspor 8, TÜMOSAN Konyaspor ise 5 kez galip geldi.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

- Son 3 maçı Trabzonspor kazandı

İki takım arasında ligde oynanan son 3 karşılaşmayı Trabzonspor, kazandı.

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda sahasında 2-1 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sezon da ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan bordo-mavililer sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.