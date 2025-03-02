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        Trabzonspor ile Konyaspor 48. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:05
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        Trabzonspor ile Konyaspor 48. randevuda
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak.

        İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.

        - Konya'da en çok beraberlik

        İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalar en fazla beraberlikle sonuçlandı.

        Konya'da oynanan 23 karşılaşmanın 10'un da taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken Trabzonspor 8, TÜMOSAN Konyaspor ise 5 kez galip geldi.

        Trabzonspor, deplasmanda oynadığı bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

        - Son 3 maçı Trabzonspor kazandı

        İki takım arasında ligde oynanan son 3 karşılaşmayı Trabzonspor, kazandı.

        Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda sahasında 2-1 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sezon da ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan bordo-mavililer sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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