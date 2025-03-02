MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında

YUNUS AKGÜN CEZALI - 2 FUTBOLCU SAKAT

Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Kasımpaşa'ya karşı süre alamayacak. "Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Alvaro Morata ile son 9 resmi mücadeleyi kaçıran Ismail Jakobs, bu mücadelede de forma giyemeyecek.