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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında - Kasımpaşa Haberleri

        MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlacak. 64 puanlı Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:17
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        Trendyol Süper Li̇g'de heyecan 26. hafta maçlarıyla sürüyor. Pazar gününün kritik maçında li̇der Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmaninda 3 puan arayacak. Kasımpaşa'nın ev sahi̇pli̇ği̇nde pazar günü saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadeleyi̇ futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarindan taki̇p edebi̇lecek.

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        Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

        Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.

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        İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE BİTTİ

        İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakada ilk 34 dakikada 3-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlik aldı. Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların bu sezon puan kaybı yaşadığı ilk maç oldu.

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        OKAN BURUK CEZALI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

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        YUNUS AKGÜN CEZALI - 2 FUTBOLCU SAKAT

        Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

        Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Kasımpaşa'ya karşı süre alamayacak. "Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Alvaro Morata ile son 9 resmi mücadeleyi kaçıran Ismail Jakobs, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

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        25 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 25 maçında mağlup olmadı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

        DEPLASMANDA 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 23 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 23 mücadeleden 20 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

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        GOL UMUDU OSİMHEN

        Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında gole en yakın oyuncu olacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 19 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

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        KASIMPAŞA'DA SON DURUM

        Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan puansız ayrıldı. Ligde son 2 maçını üst üste deplasmanda yapan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Fenerbahçe'ye 3-1, Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, hem puan hasretine son vermeyi hem de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'a ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

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        Kasımpaşa, iç sahadaki son 4 maçında mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 8 Kasım 2024'te Bellona Kayserispor karşısında yaşayan lacivert-beyazlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Kasımpaşa, Gaziantep FK ile berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 12 gol atan Kasımpaşa, kalesinde 8 gol gördü.

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        HÜCUMDA ETKİLİ, SAVUNMADA SIKINTILI

        Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de iyi bir hücum performansı gösterirken, aynı iyi grafiği savunmada sergileyemedi. Kasımpaşa, bu sezon 24 lig maçında 42 gol atarken 19 takım arasında en fazla fileleri havalandıran üçüncü takım oldu. Bu alanda 60 golü bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken, 59 gollü Galatasaray ikinci sırada geldi.

        Teknik direktör Burak Yılmaz'ın öğrencileri, savunmada ise hücumdaki etkiyi gösteremedi. Rakiplerinin 47 golüne engel olamayan lacivert-beyazlılar, en fazla gol yiyen ikinci takım oldu. Kasımpaşa, sadece ligin son sırasındaki Adana Demirspor'dan (57) az gol yedi.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Kasımpaşa: Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Piatkowski, Winck, Cafu, Ben Ouanes, Barak, Hajradinovic, Fall, Nuno.

        Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen

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