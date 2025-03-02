Ramazanda balığa ilgi azaldı

TRABZON’da ramazan ayının ilk gününde balık beklenen ilgiyi görmedi.

Ramazan ayında da balık çeşitleri tezgahları süslemeye devam ederken, ilk gün balığa ilgi düşük kaldı. Trabzon Balıkçılar Hali’nde hamsinin kilosu 200, istavrit 100, mezgit 150, sargan ve barbun 300, çinekop 400, çupra ve somon 350, levrek ise 400 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde satışların artmasını bekliyor. Sezon sonunun yaklaşmasına rağmen birçok balık türü de tezgahlardaki yerini koruyor.

‘RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ’

Balıkçı Ogün Mustafa Karslı sezonun bol ve bereketli devam ettiğini ifade ederek, “Ramazan ayı yine bereketi ile geldi. Zaten bereketli bir sezon geçirdik. Hamsi de palamut da boldu. Vatandaş balığa doydu. Fiyatı da uygundu. Artık sezonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu da balık çeşitliliğini ve yoğunluğu etkiliyor ama genel olarak istediğimiz gibi mezgit, hamsi, palamut ve barbun var. Tezgahlarımız istediğimiz seviyede. İsteriz ki daha bol olsun, vatandaş daha çok erişebilsin. Bol, bereketli ve güzel geçiyor. Hamsinin sonların yaşıyoruz. Sezonun son hamsileri. Ne zaman tamamen biteceği belli değil. İstavrit, mezgit ve barbun bolca var” dedi.

‘1 HAFTA SONRA İŞLER DAHA İYİ OLUR’

Balıkçı Turgay Memiş, ramazan ayının ilk gününde balığın, çok tercih edilmediğini belirterek, “Ramazanın başlangıcında balığa pek rağbet olmaz. 1 hafta sonra her şey değişebilir, fiyatlar cazip. Çupra, levrek ve somon var, fiyatları da normal. Bundan sonra hamsi bitti bitiyor. İstavrit ve mezgidin kilosu 100-150 lira arasında gidip geliyor. Yetiştirme balıkları da 250-300 lira arasında değişiyor. Taze hamsi 200 liraya satılıyor. İşlerimiz inşallah açılır. Ramazan bereketiyle geldi. 1 hafta sonra işlerin daha çok olmasını temenni ediyoruz. İnsanlar 3-5 gün et yedikten sonra balık yemeye başlarlar” diye konuştu.

‘HEPSİNDEN ALDIK’

Müşteri Celil Sarıçiçek, balık çeşitlerinin bol olduğunu ifade ederek, “Hepsinden aldık. Fiyatlar da normal. Hangisi tazeyse onu alıyoruz. Seçenek çok fazla. Bu yıl fazla balık tükettik. Köyde duruyoruz, yarın için balık aldık. Balık faydalı bir besin. Trabzonluyuz, balık yemeden olmaz” dedi.