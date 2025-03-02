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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5 ilde iftar programı düzenledi

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 5 şehirdeki 2 bin 500 kişiye iftar verildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:26
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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5 ilde iftar programı düzenledi
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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 5 şehirdeki 2 bin 500 kişiye iftar verildiği belirtildi.

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ramazanın ilk gününde Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da kurulan iftar sofralarında 2 bin 500 kişi bir araya geldi.

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, Trabzon'da 1000 kişiye iftar verdiklerini belirterek, ramazan boyunca bu sayının 5 ilde 72 bin 500 kişiye ulaşacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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