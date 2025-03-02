Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5 ilde iftar programı düzenledi
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 5 şehirdeki 2 bin 500 kişiye iftar verildiği belirtildi.
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 5 şehirdeki 2 bin 500 kişiye iftar verildiği belirtildi.
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ramazanın ilk gününde Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da kurulan iftar sofralarında 2 bin 500 kişi bir araya geldi.
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, Trabzon'da 1000 kişiye iftar verdiklerini belirterek, ramazan boyunca bu sayının 5 ilde 72 bin 500 kişiye ulaşacağını ifade etti.
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