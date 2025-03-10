Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi 188 gün sürdü

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da Şenol Güneş'in 5. teknik direktörlük dönemi uzun sürmedi.

Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından 3 Eylül'de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Şenol Güneş ile 188 gün çalıştı.

Teknik direktör arayışına giren Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 27. hafta sonunda oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 36 puan gerisinde yer alırken üst sıralara hiç tırmanamadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.

- Dış sahada galip gelemeyen tek takım

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada galip gelemedi.

Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor'un sahasında kendisini yenmesiyle ligde dış saha galibiyeti bulunmayan tek takım konumuna düştü.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle toplam 5 puan elde edebildi.

Şenol Güneş yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 0,3 puan ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.

- Büyük maçlarda galip gelemedi

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlara karşı 4 karşılaşma oynarken bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.