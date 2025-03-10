Of'ta, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

Of’ta, İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması yapıldı.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yarışmanın bu yıl 10.'sunu düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyen Kabahasanoğlu, "Onlar zaten okullarında elemeyle buraya geldiler. Yani onlar zaten birinci, biz de burada bir sıralama yapmak için yarışma düzenledik. Bu bir şiir okuma yarışması değildir. Amacımız öğrencilerimizdeki milli şuur duygularını artırmaktır. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Bunun kıymeti bilinmesi gerekiyor." diye konuştu.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.