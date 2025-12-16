Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Vakfıkebir'de muhtarlarla buluştu

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Giriş: 16.12.2025 - 14:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:10
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Vakfıkebir'de muhtarlarla buluştu
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç mahallelerdeki sorunları ve öncelikli eksikleri tespit etmek için muhtarların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Genç, Vakfıkebir'e verdikleri sözleri hayata geçirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, zamanla ihtiyaçların çeşitlenerek değiştiğini ve lüks olarak görülen hizmetlerin bugün artık sıradan hale geldiğini ifade etti.

        Genç, öncelikli ihtiyaçların başında altyapı hizmetlerinin geldiğine işaret ederek, "Vakfıkebir'imiz başta 17 mahallesi olmak üzere içme suyunun temizliği noktasında büyük ölçüde sorun bulunmuyor. Asıl hedefimiz, suyu yüksek kotlarda biriktirerek Vakfıkebir'in üst kesimlerinde göletler oluşturmak ve kalıcı içme suyu üretimini sağlamaktır. Bu adımın ilkini Vakfıkebir'de atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzon genelinde 716 muhtarla çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Genç, eksik kalan işleri önceleyerek yeni program oluşturacaklarını ve bu noktada muhtarlardan gelecek taleplerle yol haritasını belirleyeceklerini aktardı.

        Genç, ilçede yapılması hedeflenen projelere de değinerek, şunları kaydetti:

        "İlçemiz için güzel bir otogar projesi hazırlıyoruz ve inşallah bunu da hayata geçireceğiz. Özel çocuklarımız için de güzel ve nitelikli bir mekanı ilçemize kazandıracağız. Kültür merkezi ilçemizin önemli ihtiyaçlarından biridir. Tüm ihtiyaçlara sahip çıkacağız. Elbette burada bir önceliklendirme yapmak durumundayız. Pazar yeri ve otopark projesi bu kapsamda ilk adımımız oldu. İnşallah tüm projeleri adım adım hayata geçirmeyi Allah bizlere nasip eder."

