Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Vakfıkebir'de muhtarlarla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç mahallelerdeki sorunları ve öncelikli eksikleri tespit etmek için muhtarların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Genç, Vakfıkebir'e verdikleri sözleri hayata geçirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, zamanla ihtiyaçların çeşitlenerek değiştiğini ve lüks olarak görülen hizmetlerin bugün artık sıradan hale geldiğini ifade etti.

Genç, öncelikli ihtiyaçların başında altyapı hizmetlerinin geldiğine işaret ederek, "Vakfıkebir'imiz başta 17 mahallesi olmak üzere içme suyunun temizliği noktasında büyük ölçüde sorun bulunmuyor. Asıl hedefimiz, suyu yüksek kotlarda biriktirerek Vakfıkebir'in üst kesimlerinde göletler oluşturmak ve kalıcı içme suyu üretimini sağlamaktır. Bu adımın ilkini Vakfıkebir'de atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.