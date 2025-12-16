Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:13
        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

        Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

        Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

