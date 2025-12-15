Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ'de Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri hizmete girdi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nde kurulan Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:39
        KTÜ'de Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri hizmete girdi
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nde kurulan Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Muammer Demeli Yerleşkesi'nde yer alan simülatörlerin açılışı için düzenlenen törende konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, simülatörlerin üniversiteye kazandırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Prof. Dr. Çuvalcı, denizcilik sektöründe rekabet edebilmenin, nitelikli ve uygulama becerisi yüksek insan kaynağı yetiştirmekle mümkün olabileceğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunları Derneği Başkanı Orhan Kasap "Denizcilik Alanı Mobil Aplikasyon" konusunda sunum yaptı.

        Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Trabzon Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır'ın da katıldığı tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

