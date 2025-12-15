Trabzon'da, 16 firari hükümlü yakalandı

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

Ekipler, çeşitli suçlardan 3 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari hükümlü ile haklarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.