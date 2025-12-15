Habertürk
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        15.12.2025 - 15:15
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ortahisar, Of ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüklerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada yaptıkları çalışmalarda, 145,8 sentetik uyuşturucu, 605 sentetik ecza, 7,38 gram esrar, 4 gram kokain, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ve öğütücü ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

