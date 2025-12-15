Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 17 Aralık Çarşamba günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:56 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:59
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 17 Aralık Çarşamba günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı sonlandırdı.

        Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

