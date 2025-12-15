Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.