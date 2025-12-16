Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Gazze yararına kermes düzenlendi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü İlkokulunca Gazze'ye yardım amacıyla kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü İlkokulunca Gazze'ye yardım amacıyla kermes organize edildi.

        Okul Müdürü İlhan Selçuk, yaptığı açıklamada, okul aile birliği, idareciler, öğrenciler ve veliler olarak her yıl 12-18 Aralık arası kutlanan Yerli Malı Tutum ve Verimlilik Haftası kapsamında bu yıl Gazze'ye yardım amaçlı kermes düzenlendiğini belirtti.

        Kermese gösterilen yoğun ilgi, duyarlılık ve destekle hatırı sayılır miktarda yardım toplandığına işaret eden Selçuk, "Kızılay aracılığıyla kermesimizde Gazze'ye yardım toplandı. Bu anlamlı destek zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize umut olmuştur. Gösterdikleri dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma bilinci için herkese sonsuz teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

        Selçuk, bu birlikteliğin artarak devam etmesini diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Kolezyum'a Göbeklitepe'den sonra Troya çıkarması
        Kolezyum'a Göbeklitepe'den sonra Troya çıkarması
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u konuk edecek
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u konuk edecek
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        KTÜ'de Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri hizmete gird...
        KTÜ'de Gemi Makine Dairesi ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörleri hizmete gird...
        Trabzon'da, 16 firari hükümlü yakalandı
        Trabzon'da, 16 firari hükümlü yakalandı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Of'ta, Bilim Sanat Merkezi sınavları başladı
        Of'ta, Bilim Sanat Merkezi sınavları başladı