        Trabzon'da üniversite öğrencileri şiir okudu

        Trabzon'da üniversite öğrencileri şiir okudu

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, "Önce Şiir Vardı: İngiliz Edebiyatının Kroniği 2" adlı programda şiir okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:48
        Trabzon'da üniversite öğrencileri şiir okudu
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, "Önce Şiir Vardı: İngiliz Edebiyatının Kroniği 2" adlı programda şiir okudu.

        Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Naci Kayaoğlu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, dersin sınıf dışına taşınmasının konuların içselleştirilmesi ve akılda kalıcılığı açısından önemli olduğunu söyledi.

        İngiliz Şiiri dersi kapsamında 40 öğrencinin katılımıyla program hazırladıklarını belirten Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Çakmakoğlu da derste işledikleri 8 dönemi tüm yönleriyle anlama ve anlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Çakmakoğlu, öğrencilerin 4 aylık çalışmasının sonucunda eski İngiliz edebiyatı döneminden post modern döneme kadar olan süreçteki şair ve şiirleri kendi yazdıkları tiyatro, resim ve anlatılarıyla sahneye taşıdıklarını ifade etti.

        Program kapsamında, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeyda Sivrioğlu da peri masallarda kadın kimliğinin nasıl işlendiği hakkında seminer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

