Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi Gazze'ye bağış şartıyla uzlaştı

Müştekinin talep etmiş olduğu Gazze yararına 10 bin lira bağışta bulunan A.A, edimi yerine getirerek ceza almaktan kurtuldu.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan E.B, yaralanmasına sebep olan diğer araç sürücüsünden şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.