Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi Gazze'ye bağış şartıyla uzlaştı
Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi, diğer sürücüyle Gazze yararına bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.
Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde 4 Temmuz 2025'te Akçaabat istikametinde E.B'nin kullandığı otomobile A.A. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada E.B. hafif yaralandı.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan E.B, yaralanmasına sebep olan diğer araç sürücüsünden şikayetçi oldu.
E.B'nin şikayeti üzerine A.A. hakkında "taksirle yaralama" suçundan dava açıldı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.
Uzlaştırma Bürosunca konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirildi.
Uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı görüşme sonucu müşteki E.B, olay tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralandığını belirterek, şüpheliden İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze yararına bağışta bulunması şartıyla uzlaşacağını bildirdi.
Müştekinin talep etmiş olduğu Gazze yararına 10 bin lira bağışta bulunan A.A, edimi yerine getirerek ceza almaktan kurtuldu.
